Sander Gillé speelt ijzersterk toernooi in Oostenrijk maar halve finales is eindstation

Sander Gillé heeft in Oostenrijk nog eens laten zien wat een sterke dubbelspeler hij is. Tot de halve finales schopte hij het aan de zijde van de Duitser Koepfer. Onderweg schakelden ze het topreekshoofd uit. In de halve finales verloren ze nipt van Cabel en Farah.

Gillé deed samen met Dominik Koepfer mee aan het ATP-toernooi van Wenen, waar ze in de halve finales al moesten opdraven. Ze klopten Goransson en Pel met tweemaal 6-3. In de volgende match waren Erler en Miedler te sterk met 7-5 en 6-4. Gillé en Koepfer werden toch opgevist om een achtste finale te spelen en deden dat uitstekend tegen Mahut en Martin, de winnaars van de European Open. Gillé en Koepfer wonnen met 7-6 (7/4) en 6-3. Met topreekshoofden Mektic en Pavic volgde er in de kwartfinale nog een grotere uitdaging. Opnieuw speelden Gillé en Koepfer het klaar: 3-6, 7-6 (7/2) en 11-9. Een ticket voor de halve finales was hun beloning. Met de Colombianen Cabal en Farah wachtte opnieuw een duo van wereldklasse. Gillé en Koepfer hadden na de eerste set uitzicht op de eindstrijd, maar moesten uiteindelijk nog een super tiebreak spelen en daarin moesten ze nipt de duimen leggen. Cabel en Farah trokken met 3-6, 6-3 en 10-8 aan het langste eind.