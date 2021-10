België met ambitie naar Billie Jean King Cup: "Natuurlijk dromen we van wat er twintig jaar geleden gebeurd is"

De Billie Jean King Cup, vroeger bekend als de Fed Cup, staat voor de deur. België is met ambitie naar Praag getrokken. In de Tsjechische hoofdstad zal het eindtoernooi afgewerkt worden. In de vooruitblik van het Belgische team kwam die ambitie al naar voren.

"Bij de favorieten zitten we niet, denk ik, maar we zijn hier zeker een outsider", schat kapitein Johan Van Herck de Belgische kansen in. "We zijn zeker met de nodige ambitie naar Praag afgezakt. Sommige landen zijn niet op volle sterkte en dat verandert de zaken wel wat." Kan Van Herck een doelstelling voorop stellen? "We hebben de kwaliteiten om naar de halve finales te gaan."

© photonews

Maar zoals steeds zal alles stap per stap moeten gaan. "Onze eerste twee ontmoetingen kunnen we winnen, wat niet wil zeggen dat we die ook gaan winnen. Nadien zullen we zien tegen wie we moeten spelen. Natuurlijk dromen we van wat er twintig jaar geleden gebeurd is." Toen won België de Fed Cup.

Zoals gewoonlijk is Elise Mertens de kopvrouw. "Het was een zwaar jaar met al die reizen en verre verplaatsingen", erkent Mertens. "Ik heb tien dagen rust genomen om me op te laden en voor te bereiden op deze confrontaties. Ik voelde dat ik de behoefte had om even een pauze in te lassen. Er is natuurlijk druk, maar daar ga je als ploeg mee om. We hebben ambities en zijn hier om matchen te winnen."