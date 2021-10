Van Uytvanck onderuit tegen tweede reekshoofd in tweede ronde Transylvania Open

De tweede ronde van het WTA-250 toernooi in Roemenië is het eindstation geworden voor Alison Van Uytvanck.

Van Uytvanck (WTA-61) was in de eerste ronde nog in twee sets te sterk voor Montenegrijnse Kovinic. In de tweede ronde kreeg ze met de Estse Kontaveit (WTA-14) het tweede reekshoofd tegenover zich, een heel wat zwaardere klus.

Van Uytvanck verweerde zich kranig en ging ook als eerste door de oplsag van Kontaveit maar de Estste won de volgende twee opslagspelletjes van onze landgenote. Zelf gaf ze niets meer uit handen en stoomde ze door naar 3-6 setwinst.

In de tweede set ging het gelijk op tot Kontaveit door de opslag van Van Uytvanck ging bij een 3-3 stand. De bres leek geslagen maar Van Uytvanck zette de bordjes opnieuw gelijk. Kontaveit herhaalde echter haar kunstje, kwam 4-5 voor en serveerde dan uit voor matchwinst.