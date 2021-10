Ruben Bemelmans onderuit tegen Frans reekshoofd in Duitsland

Ruben Bemelmans is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinale van het challengertoernooit in het Duitse Ismaning.

In de eerste ronde van het Challenger toernooi in Ismaning (Duitsland) was Bemelmans nog te sterk voor thuisspeler Henri Squire die mee mocht doen door een wildcard van de organisatie. In de achtste finale trok Bemelmans (ATP-221) aan het kortste eind. Tegen de Fransman Quintin Halys (ATP-148) en het 8e reekshoofd in Duitsland. De partij ging gelijk op, beide heren gaven elkaar geen duimbreed toe in de eerste set. Halys won de set met een tie-break. Hetzelfde verhaal in set 2, al moesten beide heren nu wel één maal hun opslag opgeven. Een tie-break bracht de beslissing, ditmaal in het voordeel van Bemelmans. In de beslissende derde set leken de heren opnieuw af te stevenen op een nek-aan-nekrace maar bij 4-5 ging Halys door de opslag van Bemelmans. Het derde matchpunt was het goede.

Lees ook... Bemelmans maakt zich op voor clash tegen Frans reekshoofd na eerdere zege