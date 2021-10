Djokovic nog steeds niet zeker voor deelname Australian Open: "De quarantaineregels schrikken me af"

Er is nog heel veel onduidelijkheid over de coronaregels op de Australian Open.

Mogen niet-gevaccineerde spelers naar Australië afreizen of niet voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar in 2022? Als dat antwoord nee is, wat deelstaat Victoria wil, zal 's werelds nummer 1 van de wereld Novak Djokovic sowieso niet aanwezig zijn op de Australian Open. Maar ook wanneer niet-gevaccineerden welkom zijn, wil Djokovic zijn komst nog niet bevestigen.

De Serviër is met 9 eindzeges in Melbourne de absolute recordhouder maar wil dus nog niet zeggen of hij in 2021 voor een 10e keer voor de winst zal gaan. Vooral de quarantaineregels schrikken hem af.

"Het grootste probleem is dat je automatisch 14 dagen in je kamer wordt opgesloten als je in het vliegtuig zat met iemand die positief test achteraf, of die nu gevaccineerd is of niet", weet hij.

"Dat gebeurde met Troicki in januari dit jaar en samen met hem moesten 70 andere spelers in quarantaine blijven. Ik heb met veel spelers gepraat en dat voorval is lang blijven hangen als een heel slechte herinnering. Ik weet dus nog niet of ik naar Australië zal afzakken", wist Djokovic te zeggen.