Bemelmans maakt zich op voor clash tegen Frans reekshoofd na eerdere zege

Ruben Bemelmans is van Antwerpen naar het Duitse Ismaning gereisd. Het Franse reekshoofd Quentin Halys is daar zijn volgende tegenstander. Een lastige affiche dus voor Bemelmans in de achtste finales van het challengertoernooi.

De eerste ronde heeft Bemelmans dus reeds overleefd. Dat komt omdat hij in twee sets te sterk was voor de Duitse wildcardspeler Henri Squire. Bemelmans haalde het met 6-3 en 6-4. Telkens maakte Bemelmans op het einde van de set het verschil. Als beloning mag hij het in de volgende ronde opnemen tegen Quentin Halys, Fransman en achtste reekshoofd in Ismaning. Halys won in zijn eersterondepartij in drie sets van Masur. Bemelmans mag hem deze namiddag proberen te verrassen.