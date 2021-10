Wat met de Australian Open? Niet-gevaccineerde tennissers mogen van eerste minister spelen, maar niet van premier deelstaat Victoria

Het is nog altijd niet duidelijk hoe de Australian Open er zal uitzien. Volgens de eerste minister van het land mogen ook niet-gevaccineerde tennissers spelen, maar de premier van de deelstaat Victoria, waar het toernooi gespeeld zal worden, wil dit niet.

Volgens Het Laatste Nieuws is er nog altijd geen duidelijkheid over het feit of niet-gevaccineerde tennissers mogen deelnemen aan de Australian Open. De eerste minister zou hen graag laten deelnemen, mits ze eerst voor twee weken in quarantaine gaan.

De premier van de deelstaat Victoria, waar het grandslamtoernooi zal doorgaan, is echter tegen deze beslissing en wil niet-gevaccineerde tennissers niet toe laten op de Australian Open. Het zorgt voor onduidelijkheid over een eventuele deelname van Novak Djokovic, want het is helemaal niet duidelijk of de nummer één van de wereld bij de mannen wel gevaccineerd is.