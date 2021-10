Verliezend finalist European Open plaatst zich voor tweede ronde van het ATP-toernooi in Wenen

Op de European Open moest Diego Schwartzman nog de duimen leggen in de finale tegen Jannik Sinner, maar de Argentijn is wel uitstekend aan het ATP-toernooi in Wenen begonnen. Hij won vlot de eerste ronde.

Ook op het ATP-toernooi van Wenen zou Schwartzman Sinner kunnen tegenkomen in de eindfase van het toernooi. Sinner won eerder deze middag zijn wedstrijd al in de eerste ronde en nu heeft ook Schwartzman zich kunnen kwalificeren. De Argentijn, de nummer 16 op de ATP-ranglijst, haalde het in de eerste ronde van de Italiaan Fognini. Het werd 2-6 en 5-7 voor Schwartzman. Daardoor staat de Argentijn dus vlot in de tweede ronde in Wenen.