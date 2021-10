Oostenrijkse Minister van volksgezondheid richt zich tot toptennisser: "Ik kan alleen maar vragen om zich te laten vaccineren"

In het tennis zijn nog niet alle spelers en speelsters gevaccineerd tegen het coronavirus. Het zorgt voor problemen met het oog op de Australian Open, maar voor Dominic Thiem is het ook in eigen land een probleem.

De coronacijfers zijn in Oostenrijk namelijk serieus aan het stijgen, maar met Dominic Thiem wil een Oostenrijks rolmodel zich voorlopig dus niet laten vaccineren. Bij Sporza staat te lezen dat zelfs de Oostenrijkse Minister van volksgezondheid zich nu tot Thiem gericht heeft op een persconferentie. "Ik kan alleen maar aan hem vragen om zich te laten vaccineren. Ook jonge mensen en topsporters kunnen op lange termijn last krijgen en zware hinder ondervinden van het coronavirus", aldus minister Wolfgang Mückstein.