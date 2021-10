Italiaan, die European Open op zijn naam kon zetten, plaatst zich vlot voor tweede ronde in Wenen

Jannik Sinner maakte de voorbije week nog een uitstekende indruk op de European Open en nu heeft de Italiaan ook vlot de eerste horde genomen op het ATP-toernooi van Wenen. Hij haalde het van Opelka in de eerste ronde.

Jannik Sinner, de nummer 11 van de wereld, kreeg met Opelka, de nummer 27, meteen een lastige tegenstander voorgeschoteld in de eerste ronde. Sinner deed het echter uitstekend en won de eerste set vlot met 4-6.

In de tweede set deed Sinner nog beter en hij gaf Opelka maar weinig kansen. In set 2 werd het 2-6 voor Sinner en zo heeft de Italiaanse speler zich vlot kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Wenen.