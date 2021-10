Geen derde ronde voor Andy Murray in Wenen: ex-nummer één van de wereld verliest van jonge Spanjaard

Andy Murray is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de derde ronde op het ATP-toernooi van Wenen. De Brit verloor in de tweede ronde van de jonge Spanjaard Carlos Alcaraz.

Op Indian Wells was Murray nog te sterk voor Alcaraz, maar in Wenen heeft de Spanjaard revanche kunnen pakken voor deze nederlaag. In de tweede ronde van het ATP-toernooi in Oostenrijk won Alcaraz in twee sets.

De 18-jarige Alcaraz haalde het van Murray met 3-6 en 4-6. Zo heeft het Spaanse toptalent zich kunnen plaatsen voor de derde ronde in Wenen. Pech voor Murray, want de Brit haalde het in de vorige ronde nog van Hurkacz, een speler uit de top 10.