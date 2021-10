Andy Murray plaatst zich voor tweede ronde in Wenen na knappe overwinning tegen speler uit de top 10 van de wereld

Sterke prestatie van Andy Murray op het ATP-toernooi van Wenen. De Britse speler heeft zich kunnen plaatsen voor de tweede ronde na een overwinning tegen Hubert Hurkacz, de nummer 10 van de wereld.

Andy Murray kreeg geen makkelijke affiche in de eerste ronde op het ATP-toernooi van Wenen. Murray, teruggezakt naar de 156e plaats op de ATP-ranglijst, nam het in de eerste ronde op tegen de Pool Hubert Hurkacz, de nummer 10 van de wereld.

De wedstrijd ging gelijk op, maar de eerste set ging wel naar Murray met 4-6. In de tweede set kon Hurkacz de stand gelijk trekken met 7-6 (8/6), maar in de derde set was Murray opnieuw te sterk met 3-6. De Brit is dus door naar de volgende ronde.