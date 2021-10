Alison Van Uytvanck plaatst zich voor volgende ronde in Roemenië na overwinning tegen Kovinic

Alison Van Uytvanck heeft zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde in Roemenië. Onze landgenote haalde het in de 1/16e finale van Kovinic in twee sets. Het werd 4-6 en 4-6 voor van Uytvanck.

Op het tennistoernooi van Cluj Napoca, Roemenië, stond Van Uytvanck deze middag in de 1/16e finales. Onze landgenote, de nummer 61 van de wereld, stond tegenover Kovinic, de nummer 76 van de wereld. Van Uytvanck was dus de favoriete voor deze wedstrijd en de Belgische speelster trok uiteindelijk ook aan het langste eind. Ze won beide sets met 4-6 en kon zich zo dus plaatsen voor de volgende ronde in Roemenië.