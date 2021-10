Vier maanden na comeback is toernooiwinst een feit: Joris De Loore de beste in Futures-toernooi

Ruim vier maanden geleden maakte hij zijn comeback en daar is al een succes: Joris De Loore heeft het Futures-toernooi van Toulouse gewonnen. Dat zal hem ongelooflijk goed doen na al het blessureleed dat hij meemaakte in wat als zijn vorige carrière beschouwd mag worden.

Drie jaar lang was Joris De Loore geen tennisser meer, maar sinds hij zijn racket weer opnam, is toch al gebleken dat hij het tennissen nog niet verleerd is. In augustus haalde hij al de finale van een ander Futures-toernooi in het enkelspel en september de halve finales van een challenger in Murcia. Nu is de kroon op het werk gezet met een Futures-titel in Toulouse.

Daar baande De Loore zich als qualifier dus een weg naar de titel. De moeilijkste partij was de achtste finale: De Loore moest toen terugkomen van een set achterstand. Het was ook de enige set in heel het toernooi dat De Loore verloor. In de finale was hij met 6-2 en 7-5 te sterk voor de Fransman Luca Van Assche.

Dit dient ook wel gerelativeerd te worden: Futures-niveau is nog geen challengerniveau, laat staan ATP-niveau. Maar dit is wel een boost die De Loore verder zal motiveren om er een geslaagde comeback van te maken.