Van Herck duidt speelsters aan voor Billie Jean Cup Finals, geen Van Uytvanck of Clijsters in selectie

Het huiswerk van kapitein Johan Van Herck voor de Billie Jean Cup Finals is af. Kim Clijsters en Alison Van Uytvanck gaan niet mee naar het eindtoernooi van wat vroeger de Fed Cup was. Vier andere speelsters zijn wel geselecteerd.

Via een persmededeling van de nationale tennisfederatie werd de selectie voor de Billie Jean Cup Finals gedeeld met de buitenwereld. Elise Mertens, Greet Minnen, Ysaline Bonaventure en Kirsten Flipkens zijn de speelsters die België zullen vertegenwoordigen op het landentoernooi.

Met Alison Van Uytvanck en haar entourage werd overeengekomen om haar de kans te geven om actief te blijven op de WTA Tour en Kim Clijsters zal in de Team Cup in de VS verder matchritme opdoen met het oog op volgend seizoen.

"Mertens is zowel in het enkel- als het dubbelspel aan een zeer sterk seizoen bezig, en ook Minnen heeft heel wat kwaliteiten voor zowel enkel- als dubbelspel. Kirsten is teruggekeerd uit een lange blessure, maar is en blijft een speelster met ongelooflijk veel kwaliteiten en ervaring die perfect past in dit team. Tot slot is er Bonaventure, ze heeft getoond dat ze in de Billie Jean King Cup topspeelsters aankan", staat Van Herck achter zijn selectie.