Drie speelsters krijgen goed nieuws en zijn nu ook zeker van hun ticket voor WTA Finals

De WTA Finals van dit jaar krjigen stilaan vorm. Er zijn drie speelsters bijgekomen die zeker van hun ticket zijn voor het officieuze wereldkampioenschap dat in theorie moet doorgaan tussen de acht beste speelsters. Nummer 1 van de wereld Barty had al afgezegd.

Vier andere speelsters waren al zeker van deelname aan de WTA Finals: Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova, Barbora Krejcikova en Maria Sakkari. Daar zijn nu dus nog drie speelsters bijgekomen die ook naar de 'Masters', zoals het toernooi in de volksmond nog altijd noemt, mogen.

Dat zijn Iga Swiatek, Garbine Muguruza en Paula Badosa. Vooral het ticket voor Badosa was begin dit jaar zeker geen evidentie. De Spaanse is één van de revelaties van 2021. Er is nu nog één ticket over voor de laatste deelneemster.