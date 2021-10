Vloek voor Schwartzman blijft duren: ijzersterke Jannik Sinner zet finale in Antwerpen helemaal naar zijn hand

Het 20-jarige toptalent Jannik Sinner is de tenniskoning van Antwerpen. Diego Schwartzman was niet tegen hem opgewassen in de finale van de European Open. Het mag niet zijn voor Schwartzman: de Argentijn stond al drie keer in de finale en verloor evenveel keer.

Tegen Sinner had hij alleszins helemaal geen verhaal. De deelname van Murray buiten beschouwing gelaten was dit de droomfinale, maar dan wel eentje met één speler die er duidelijk bovenuit stak. Het eerste spelletje ging nog naar Schwartzman, de volgende vijf games haalde Sinner één voor één binnen. Nadien was het enkel nog kwestie om de set af te maken. Sinner haalde met zijn straffe reeks alle vertrouwen weg bij zijn tegenstander. Vooral omdat die net als alle toeschouwers in de Lotto Arena zag hoe de jonge Italiaan verbazend knap tennis bracht. De tweede set bracht dus geen wijziging in het spelbeeld. Sinner bouwde voort op een vroege voorsprong en stak de einwinst op zak. Met tweemaal 6-2 kroonde hij zich tot toernooiwinnaar in Antwerpen.