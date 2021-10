Mahut en Martin heersen ien gunnen Nederlanders slechts één spelletje in dubbelfinale European Open

De dubbelfinale van de European Open heeft niet de verwachte spanning opgeleverd. Mahut en Martin waren veel te sterk voor de Nederlanders Koolhof en Rojer: het derde reekshoofd kende geen genade met het tweede reekshoofd. Het werd 6-0 en 6-1.

Het is de finaledag in Antwerpen, met dus eerst de dubbelspecialisten die hun kunnen mochten tonen. Nicolas Mahut en Fabrice Martin hebben daarin hun strepen al verdiend. De Fransen deelden van bij de eerste slagenwisselingen de slagen uit. Koolhof en Rojer konden hen pas in het zesde spel tot een beslissend punt dwingen, maar slaagden er niet in de eer te redden.

Dat lukte wel in de tweede set, maar op dat moment zaten Mahut en Martin al op rozen. Het stond toen immers al 6-0 en 3-0. Nadat Koolhof en Rojer dan eindelijk hun spelletje beet hadden, pakten Mahut en Martin nog eens drie games op rij. De welverdiende titel op de European Open was een feit.