Nummer 1 van de wereld gaat titel op WTA Finals niet verdedigen en dus ook niet verlengen

Het hangt al een tijdje in de lucht: de WTA Finals zullen zonder de nummer 1 van de wereld, tevens de titelverdedigster, moeten doorgaan. Ashleigh Barty liet recent al verstek gaan voor enkele toernooien en daar komt nu ook de WTA Finals bij.

Dat is het eindtoernooi waar de acht beste speelsters van de wereld aan deelnemen, indien hun fysieke toestand dit toelaat. Dat is bij Ashleigh Barty dus niet het geval. "Mijn lichaam heeft rust nodig", laat de Australische toptennisster weten.

De vorige editie van de WTA Finals werd dus afgesloten met Barty als winnares. Dat was in 2019. Er komt dus sowieso een andere opvolgster. De WTA Finals gaan dit jaar door in het Mexicaanse Guadalajara en dus niet langer in het Chinese Shenzhen.

Naast de WTA Finals staan ook Roland Garros en Wimbledon al op het palmares van Barty. Op een vierde grote titel is het dus nog even wachten.