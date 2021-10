Halve finale eindstation voor Xavier Malisse en Lloyd Harris in European Open Antwerpen

Er is een einde gekomen aan de (korte) comeback van Xavier Malisse in het dubbelspel.

Xavier Malisse en zijn dubbelpartner Lloyd Harris begonnen zonder al te veel druk aan het dubbeltoernooi in Antwerpen, zeker niet als je weet dat Malisse 41 jaar is en eigenlijk al enkele jaren gestopt is als tennisser.

Nadat ze de eerste twee wedstrijden (evenwel verrassend) gewonnen hadden, werd de halve finale toch het eindstation voor Malisse en zijn pupil Harris.

Tegen het Nederlandse duo Koolhof-Rojer waren Malisse en Harris kansloos. In de eerste set ging het nog gelijk op maar was een break op de service van Malisse genoeg: 4-6. In de tweede set brak de veer veel vroeger en werd het 2-6, al verloor Malisse nooit zijn glimlach.

Na de wedstrijd vroeg host Sabine Appelmans aan Malisse of het naar meer smaakt maar daar was Malisse snel duidelijk door te zeggen dat zijn lichaam dat toch niet meer zal aankunnen.