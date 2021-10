Eerste finalist ATP-toernooi Antwerpen is bekend

De 20-jarige Jannik Sinner is de eerste speler die zich geplaatst heeft voor de finale van het ATP toernooi van Antwerpen.

Sinner, die in 2020 dé sensatie was op Rolland Garros door de kwartfinale te bereiken en daarbij onder andere Goffin en Zverev uitschakelde, nam het in de halve finale in Antwerpen op tegen Lloyd Harris. De Zuid-Afrikaan treedt later op de dag nog op in de dubbelfinale samen met zijn coach en verrassing Xavier Malisse.

Sinner (ATP-13) liet er geen gras over groeien, won het eerste spelletje door te breaken en stond in een mum van tijd 4-0 voor. Harris kon in de eerste set nog twee opslagspelletjes vorkomen maar niet voorkomen dat Sinner met 6-2 de set binnenhaalde.

Hetzelfde scenario in set 2: Sinner gaat vroeg door de opslag van Harris en laat de Zuid-Afrikaan meteen achtervolgen. Van 2-1 ging het naar 5-1 waarna Harris toch nog een opslagspel kon winnen maar het was uitstel van executie want set 2 ging ook met 6-2 naar Sinner.

In die finale zondag neemt Sinner het op tegen de Amerikaan Brooksby (ATP-70) of de Argentijn Schwartzmann (ATP-14).