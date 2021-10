Vanaf vandaag kwartfinales op European Open: wie zit er nog in het toernooi?

Vanaf vandaag staan de kwartfinales op het programma van de European Open. Het tennistoernooi vindt in Antwerpen plaats en Jannik Sinner, de best geplaatste speler op het toernooi, is er nog steeds bij.

Jannik Sinner is misschien wel de grote favoriet om de European Open te winnen. De Italiaan, de nummer 16 van de wereld, neemt het in de kwartfinales op tegen Arthur Rinderknech, de nummer 65 van de wereld. Ook Diego Schwartzman, de tweede best geplaatste speler, is er nog steeds bij. De Argentijn neemt het in zijn wedstrijd op tegen Brandon Nakashima. De andere kwartfinales zijn Márton Fucsovics - Lloyd Harris en Jenson Brooksby - Alejandro Davidovich.