Topreekshoofd voorlopig op geen foutje te betrappen op de European Open en staat (opnieuw) in halve finale

Topreekshoofd zijn, dat brengt verwachtingen met zich mee. Op de European Open in Antwerpen gaat Jannik Sinner daar voorlopig uitstekend mee om. De 20-jarige Sinner won zonder problemen zijn tweede partij en staat in de halve finale.

Het is al de tweede keer dat Sinner in de halve finales staat in Antwerpen, want twee jaar geleden speelde hij het ook al eens klaar. Sinner moest tegen de Fransman Rinderknech wel een vroege break meteen afstaan, maar sloeg dan nog maar eens toe. Bij het uitserveren van de set dreigde een tweede rebreak, maar die wist Sinner te vermijden.

In de eerste set kwam hij dus zelf nog af en toe in de problemen op de eigen service. In de tweede set was daar helemaal geen sprake meer van. Sinner bracht nu veruit het betere tennis en haalde eenvoudig de overwinning binnen met 6-4 en 6-2.