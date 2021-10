Schwartzman trekt goede lijn door na zege tegen Murray en heerst in sterk tweede deel van zijn kwartfinale

Die overwinning tegen Andy Murray was lang geen toeval. Dat heeft Diego Schwartzman bewezen op het Centre Court in de Lotto Arena, door een dag later ook de maat te nemen van de Amerikaan Nakashima. Schwartzman bereikte zo ook de halve finales.

Last van decompressie had hij dus niet na die prachtige overwinning tegen Murray. Al deed zijn volgende tegenstander Schwartzman aanvankelijk ook wel werken. In de eerste acht games werd Nakashima bij momenten wel onder druk gezet, maar hij hield wel stand. Eens die eerste break er dan toch kwam, was de trein helemaal vertrokken. Schwartzman serveerde blanco de eerste set uit. In de tweede set nam hij meteen een voorsprong en gunde hij Nakashima nog slechts enkele spelletjes. Schwartzman, het tweede reekshoofd in Antwerpen, plaatste zich met 6-4 en 6-2 voor de hale finales.

Lees ook... Andy Murray ontsnapt deze keer niet en verliest van tweevoudig finalist op de European Open