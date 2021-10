Mooie woorden van Diego Schwartzman: "Ik heb veel respect voor hem" en "Het is een plezier om tegen hem te spelen"

Diego Schwartzman heeft donderdag een mooie zege geboekt op de European Open in Antwerpen. De Argentijn haalde het namelijk van de ervaren Andy Murray. Na de match had Schwartzman mooie woorden voor de Brit.

Diego Schwartzman, de nummer 13 van de wereld bij de mannen, heeft donderdag Andy Murray geklopt op de European Open. De Argentijn haalde het in twee sets van Murray. Het werd 4-6 en 6-7 (6-8).

Na de match had Schwartzman mooie woorden. "Hij komt elke week beter terug. Hij wordt ook sterker en beweegt beter. Ik heb veel respect voor hem, want ik ben met hem, Nadal, Federer, Djokovic opgegroeid toen ik tennis begon te spelen. Het is een plezier om tegen hem te spelen", aldus Schwartzman.