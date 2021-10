Vierde reekshoofd gaat er ondanks winst in eerste set toch al uit en zal European Open niet winnen

Een hoog geplaatst reekshoofd is al gesneuveld op de European Open. Ondanks winst in de eerste set in zijn achtste finale heeft Roberto Bautista Agut zich niet bij de laatste acht kunnen scharen. Fucsovics beet hierna nog enorm fel van zich af.

Bautista Agut kreeg al vroeg signalen dat hij de plek in de kwartfinales niet cadeau zou krijgen. In het vijfde spel moest hij zijn opslag blanco inleveren. Het antwoord van de Spanjaard volgde wel: hij kwam onmiddellijk langszij en dwong ook twee setballen af. Die werden door Fucsovics nog weggewerkt, waardoor er een tiebreak aan te pas kwam. Daarin haalde Bautista Agut de bovenhand.

BELANGRIJKE PUNTEN NAAR FUCSOVICS

Door de tiebreak naar zich toe te trekken, leek Bautista Agut toch op het goede spoor te zitten. Niets was minder waar, want in het begin van de tweede set won Fucsovics alle belangrijke punten en zo stond ineens een 5-0 op het scorebord. Bautista Agut brak nog een keertje terug, maar dat was enkel voor de statistieken.

De greep van Fucsovics op de match groeide alleen nog maar naarmate dat deze vorderde. Ook in de derde set was Bautista Agut dus meteen op achtervolgen aangewezen. Zijn Hongaarse opponent liet hem niet meer terug in de wedstrijd komen: het werd 6-7 (5/7), 6-3 en 6-1.