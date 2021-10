Topreekshoofd in Antwerpen tevreden na vrij vlotte kwalificatie: "Veel vooruitgang sinds verlies van Wawrinka"

Het topreekshoofd in Antwerpen ligt voorlopig op schema. De kwalificatie voor de kwartfinales wist Jannik Sinner te verwezenlijken door met 7-5 en 6-2 te winnen van Musetti. Sinner is klaar om zijn beste European Open ooit te spelen.

De Italiaan is zeker niet onbekend met het toernooi in Antwerpen: nog voor hij definitief doorbrak, kreeg hij al de kans om daar te spelen. Twee jaar geleden verloor hij in de halve finales van Wawrinka. "Sindsdien heb ik veel vooruitgang geboekt", klinkt het.

NIET TE KLAGEN OVER NIVEAU

Sinner is dan wel teruggekeerd naar Antwerpen als eerste reekshoofd, hij staat nog altijd met de voeten op de grond. "Er zijn zeker nog altijd werkpunten. Al mag ik over mijn huidige niveau absoluut niet klagen", is Sinner van mening.

In de kwartfinale wacht een onderonsje met zijn landgenoot Lorenzi. "Hij is een uitstekende speler. Ik hoop dat we nog dikwijls tegen mekaar zullen mogen spelen."