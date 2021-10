Malisse verbijt op 41ste de pijntjes en is verrast door zege in Antwerpen: "Tof om nog eens te winnen na al die tijd"

Nog een officiële zege bij op het palmares van Xavier Malisse, nadat hij in Antwerpen aan de zijde van Lloyd Harris een dubbelmatch won. Daar had hij zelf niet meteen rekening mee gehouden. Op zijn 41ste is hij natuurlijk fysiek geen top meer.

"We zijn er zelf een beetje van verschoten dat we gewonnen hebben", geeft Malisse achteraf toe. Hoe verging het op lichamelijk vlak? "Dubbel is natuurlijk iets minder fyiek, gelukkig maar. Op het einde begon ik het toch te voelen aan mijn rug. Het slaan op zich gaat wel, enkel de service is wat trager. Maar al je 'm goed plaatst, kom je er in het dubbel wel mee weg. Tof om nog een te winnen, na al die tijd."

Het hoofddoel was vooral ons amuseren

En vooral: het was plezant om op Centre Court te spelen. "Het hoofddoel was vooral ons amuseren en ervan te genieten eens een dubbel te spelen. Het was heel aangenaam." Hoe is het idee eigenlijk ontstaan om te dubbelen met de man die hij coacht? "We waren op Indian Wells en daar is het idee gekomen. Lloyd is wat naam te maken, het was in België, dus waarom niet?"

Heeft Malisse zich nu ook voorbereid op de European Open? "Ik heb een paar keer meer opgewwarmd met Lloyd. Als het te veel bewegen is, gaat het. Anders is het andere koek. Het is leuk om nog eens te spelen. Het is juist voor deze week en dan is het terug naar de coachingjob."