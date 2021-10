Greet Minnen kan sterke Nederlandse weinig in de weg leggen in de achtste finales in Tenerife

Het waren 'Benelux'-matchen voor Greet Minnen in Tenerife. Na Mandy Minella was de Nederlandse Arantxa haar volgende tegenstandster op het Spaanse eiland. De Luxemburgse Minella was door Minnen opzij gezet, tegen Rus liep het heel anders af.

In het eerste opslagspel voor Minnen was er nochtans niets aan de hand. Voor de rest van de eerste set kon dat niet gezegd worden. De andere spelletjes in de set gingen allemaal naar Rus. In het laatste game stribbelde Minnen nog wel fel tegen, al had dat niet veel zin meer.

Zelfde verhaal in de tweede set: na twee games stond het 1-1 gelijk, maar nadien was het Arantxa Rus die de wet dicteerde en meteen een onoverbrugbare kloof bij mekaar kon tennissen. Minnen won wel een spelletje meer dan in de eerste set, maar daarmee was alles ook gezegd. Rus plaatste zich met 6-1 en 6-2 voor de kwartfinales in Tenerife.