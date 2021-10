Een absoluut sprookje! Xavier Malisse schakelt nu ook twee absolute wereldtoppers uit in dubbel in Antwerpen!

De deelname van Xavier Malisse aan het ATP-toernooi van Antwerpen is als een absoluut sprookje. Die eerste dubbelmatch winnen, tot daaraan toe. Maar nu hebben Malisse en Lloyd Harris ook de maat genomen van Dodig en Melo, twee echte dubbelspecialisten! Wat een prestatie!

Dodig is de huidige nummer 10 van de wereld in het dubbelspel, Melo was ooit de nummer 1. Op de European Open zijn ze het eerste reekshoofd. Desondanks waren het Malisse en Harris die uitpakten met een droomstart. Ze verdedigden hierna succesvol hun break voorsprong, al werd het bij 4-3 wel even warm.

Uiteraard moesten Dodig en Melo reageren in de tweede set en dat deden ze ook door meteen de eerste drie spelletjes in die set naar zich toe te trekken. Nadien lieten Malisse en Harris zich niet meer op een foutje betrappen op de eigen service, maar Dodig en Melo ook niet.

MALISSE EN HARRIS EINDIGEN HET STERKST

De match tiebreak bleef evenwichtig tot aan 6-6. Vervolgens wonnen Malisse en Harris drie punten op rij. Dat bracht hen in een uitstekende positie om hun stunt te vervolledigen. Dat deden ze ook bij hun tweede kans. Ze wonnen met 6-4, 3-6 en 10-7 en haalden de halve finales! Blijft het sprookje ook daarna nog duren?