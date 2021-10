De X-man kan het nog: zege bij comeback in het dubbelspel in Antwerpen

Xavier Malisse heeft de tribune met succes ingeruild voor de tennisbaan: zijn comeback in Antwerpen is gepaard gegaan met een overwinning. Samen met Lloyd Harris, de Zuid-Afrikaan die hij in sinds kort coacht, wist hij Arneodo en Reid te verslaan.

Het eerste deel van de wedstrijd verliep behoorlijk evenwichtig. Na het altijd belangrijke zevende spelletje stond het 4-3 en was alles nog 'on serve'. Malisse en Lloyd mochten wel beginnen met serveren en kwamen zo telkens op voorsprong. Arneodo en Reid kwamen zo toch steeds onder druk te staan. Eén keer liep het voor hen mis: Malisse en Harris aarzelden niet om de eerste set binnen te halen. In de tweede set kon geen van beide dubbelteams een kloof slaan. Ze gaven mekaar geen duimbreed toe, waardoor de set logischerwijs uitdraaide op een tiebreak. Die ging naar Malisse en Harris, die zich zo meteen verzekerden van een stek in de volgende ronde. Eindstand: 6-4 en 7-6 (7/4). ZURE EXIT VOOR ANDERE BELGEN Minder goed nieuws was er voor de Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen. Zij verloren, ondanks dat ze matchballen hadden. De Argentijn Federico Delbonis en de Spanjaard David Vega Hernandez.waren met 5-7, 6-4 en 11/9 te sterk.