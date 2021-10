Andy Murray ontsnapt deze keer niet en verliest van tweevoudig finalist op de European Open

Na de slopende partij tegen Tiafoe, afgesloten met een zege, kreeg Andy Murray op de European Open opnieuw een niet te onderschatten tegenstander tegenover zich aan de andere kant van het net. Diego Schwartzman nam het tegen hem op.

Schwartzman is tweevoudig finalist in Antwerpen, Murray een ex-winnaar. Beiden hebben ze dus goede herinneringen aan het toernooi. Murray leek al snel er een vroege herinnering bij te doen, want bij 1-1 won hij drie spelletjes op rij. Dat betekende niet dat hij de eerste set op zak had, integendeel. Schwartzman is ook een goede retourneerder en ging met vijf gewonnen games op rij nog erop en erover in de eerste set.

SCHWARTZMAN MAAKT HET AF IN TWEE SETS

Toen Murray in de tweede set dan nog eens 4-2 achter kwam, gingen de alarmbellen voor het eerst af. Murray reageerde wel onmiddellijk en kwam meteen weer langszij. Hij zou zijn vierde tiebreak uit het toernooi spelen. Murray serveerde een eerste matchbal weg met een ace, maar ging bij het volgende punt in de fout. Schwartzman speelde op het tweede matchpunt scherp genoeg om Murray opnieuw in de fout te dwingen.

Deze keer dus geen 'Great Escape' van de drievoudig grandslamwinnaar, wel een knappe overwinning voor Diego Schwartzman. De Argentijn haalde het met 6-4 en 7-6 (8/6).