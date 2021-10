Zizou Bergs speelt opnieuw verdienstelijk maar verliest van pupil van Malisse in laatavondwedstrijd

Zizou Bergs kwam in actie in de laatste match van de avond op de European Open. Na de prima indruk die hij vorig jaar liet, was het uitkijken tot wat hij deze keer in staat was. Bergs ontgoochelde niet. De eerste ronde overleven, was tegen Lloyd Harris echter net te hoog gegrepen.

Bergs begon uitstekend tegen het zevende reekshoofd, door het openingsspel te winnen en vervolgens 0-40 voor te komen op de service van Harris. De Zuid-Afrikaan wist een vroege break nog te vermijden. Dat was belangrijk, want er zouden helemaal geen breaks te noteren zijn in de hele set. Bergs kreeg zelfs geen breakpunt tegen en deed het dus prima. Alleen deed Harris het wel wat beter in de tiebreak. Zonde voor Bergs dat hij net naast setwinst greep, maar hij bleef gewoon zijn ding doen, ook al haalde Harris zijn opslagsgames wel makkelijker binnen naarmate de match vorderde. Van één minder goed opslagspel van Bergs profiteerde Harris ook meteen. De man die gecoacht wordt door Malisse won negen van de laatste tien punten en beëindigde zo toch al de European Open van Bergs. Het werd 7-6 (7/4) en 6-3.