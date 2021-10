Voor het eerst sinds Wojtek Fibak staat er opnieuw een Pool in de top 10 van de ATP-Ranking

Zit het Poolse tennis opnieuw in de lift? Het zou wel eens goed kunnen, want Hubert Hurkacz is sinds maandag in de top 10 van de ATP Ranking terug te vinden. Hij staat nu op de tiende plaats.

Het grootste nieuws van de ATP Ranking was misschien wel het feit dat Roger Federer niet langer in de top 10 terug te vinden is, maar het nieuws van de Poolse tennisser Hubert Hurkacz is ook wel opvallend.

Zo is Hubert Hurkacz over Roger Federer naar de tiende plaats gesprongen op de Ranking. Het is de eerste keer sinds Wojtek Fibak dat er opnieuw een Pool in de top 10 staat van de ATP Ranking. Fibak stond op de tiende plaats in de jaren 70.