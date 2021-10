Cameron Norrie kan voorlopig terugblikken op uitstekend tennisjaar: de statistieken van de jonge Brit

Cameron Norrie heeft voorlopig al een uitstekend tennisjaar achter de rug. Zo won hij al 41 wedstrijden, terwijl hij er 'slechts' 20 verloor. Daardoor is hij opgeschoven naar de zestiende plaats op de ATP Ranking.

Het absolute hoogtepunt in het seizoen van Norrie is ongetwijfeld de overwinning in het prestigieuze toernooi Indian Wells. Hij haalde het toen in de finale van Nikoloz Basilashvili. Norrie haalde het met 3-6, 6-4 en 6-1.

Cam can't stop [winning] 🔥



First career Masters 1000 title at #BNPPPO21 ✅

47-20 in 2021 ✅

Career-high 16 in the rankings ✅



Best of luck the rest of the way @cam_norrie pic.twitter.com/a0F3wfdEMY