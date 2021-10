Australische minister van Immigratie is duidelijk: "Iedereen die wil deelnemen aan Australian Open moet gevaccineerd zijn"

Slecht nieuws voor de tennissers die nog niet volledig gevaccineerd zijn. Deze spelers en speelsters gaan namelijk niet kunnen deelnemen aan de Australian Open als ze tegen dan nog niet gevaccineerd zijn.

In Australië zijn nog steeds heel wat strenge regels rond het coronavirus en het is voor de Australian Open niet anders. De Australische minister van Immigratie heeft namelijk laten weten dat alle deelnemers volledig gevaccineerd moeten zijn.

Volgens Sporza is het onder meer slecht nieuws voor Novak Djokovic, want de nummer één van de wereld bij de mannen is nog niet volledig gevaccineerd. Afwachten of de Serviër tegen dan wel volledig in orde is.