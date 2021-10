Alle twijfel is weg: Tennissers zullen gevaccineerd moeten zijn voor Australian Open

Wie wil deelnemen aan de Australian Open van 2022 zal moeten bewijzen dat ze gevaccineerd zijn.

De Australische minister van Immigratie heeft vandaag bekendgemaakt dat tennissers die niet gevaccineerd zijn, geen visum krijgen om het land binnen te komen.

“Wanneer de grenzen openen, zal iedereen die Australië binnen wil komen dubbel gevaccineerd moeten zijn”, verklaarde Alex Hawke op ABC Radio.

Dat is slecht nieuws voor enkele tennissers, waaronder ook Novak Djokovic die voorlopig niet in zijn kaarten laat kijken of hij gevaccineerd is of niet.

“Dit is geen boodschap specifiek voor Novak, maar wel voor iedereen die naar Australië wil komen”, liet de minister nog weten. De Australian Open 2022 vinden van 17 tot 30 januari plaats. Er zouden geen uitzonderingen voor sporters toegestaan worden.