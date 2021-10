Greet Minnen stoot wél door in Tenerife en toont zich ook mentaal sterk

In tegenstelling tot Alison Van Uytvanck heeft een mentaal sterke Greet Minnen wel in Tenerife haar eerste wedstrijd gewonnen. Minnen zag twee matchballen gered en moest nadien nog aan de bak in een tiebreak, maar liet zich niet uit haar lood slaan.

Haar tegenstandster was Mandy Minella en de Luxemburgse ging voortvarend van start. Minnen helemaal niet, zij keek zo na vijf games tegen een 1-4-achterstand aan. Minnen vond wel nog net op tijd het juiste niveau: de volgende vier spelletjes gingen allemaal haar kant op. Minella knoopte dan wel aan, maar in de volgende twee games was Minnen toch weer overtuigend de betere. In de tweede set kwam Minella opnieuw een break voor, maar Minnen reageerde onmiddellijk en leek meteen erop en erover te gaan. Op dat moment kreeg ze ook haar eerste twee matchballen. Minella maakte er toch 5-5 van en dwong ook de tiebreak af. Dat had een mentale tik kunnen zijn, maar dat stond Minnen niet toe. In de tiebreak waren de eerste zes punten voor onze landgenote, waarna die het afmaakte met 7-5 en 7-6 (7/2).