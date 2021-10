Gillé en Vliegen op European Open op zoek naar finaleplaats: "Regelmaat ontbreekt nog"

Sander Gillé en Joran Vliegen komen deze week in actie op de European Open in Antwerpen. De twee behoren ondertussen tot de wereldtop.

De European Open is het enige Belgische toernooi dat in hun agenda ingeschreven staat. “ We kijken ieder jaar met plezier uit naar dit toernooi. Voor onze familie en supporters is dit de enige kans om ons aan het werk te zien in eigen land. Wij hebben al veel reacties ontvangen”, vertellen ze bij HBVL.

De voorbije twee jaar pakten ze in het dubbel iedere keer de halve finale, al dromen ze nu natuurlijk van wat meer. Toch is de tegenstand niet van de minste.

De twee blijven echter ook redelijk wisselvallige resultaten neerzetten. “De verwachtingen lagen soms hoger en als je dan in de eerste ronde verliest, ben je uiteraard ontgoocheld. Zeker als je op papier tot de favorieten behoort. Met die hoge verwachtingen moeten we leren omgaan. Ons niveau is goed, maar de regelmaat ontbreekt nog.”

Het is ook kijken wat de ranking oplevert. “Op de ranking voor de Masters in Turijn staan we twaalfde. Enkel de top acht is geselecteerd. Mathematisch kan het nog, maar het zal moeilijk worden. Als we in de top tien geraken, staan we op de reservelijst. Indien wij in de top dertien eindigen, zijn we volgend seizoen sowieso verzekerd van een plaatsje in de toptoernooien.”