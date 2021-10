Djokovic zet nu al vraagtekens bij de Australian Open van volgend jaar

Novak Djokovic is er nog niet aan uit of hij volgend jaar zijn titel op de Australian Open zal verdedigen.

De nummer één van de wereld twijfelt of hij zal meespelen in Australië, al heeft dat wellicht te maken met het feit dat vaccinatie er verplicht zal zijn.

“De dingen zijn zoals ze zijn. Ik weet nog steeds niet of ik naar Melbourne zal gaan”, zei Djokovic. Over zijn vaccinatie wil hij niet spreken.

“Dat is een privé-aangelegenheid. Mensen gaan tegenwoordig te ver om dit soort vragen te stellen en iemand te beoordelen. Wat ik ook zeg: ja of nee of misschien, mensen zullen er hun voordeel mee doen.”