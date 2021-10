Bemelmans en Coppejans verliezen van tweede reekshoofd in dubbelspel op European Open

Ruben Bemelmans en Kimmer Coppejans zijn de eerste Belgen die op de European Open op de hoofdtabel in actie gekomen zijn. In het dubbelspel, meer bepaald. Ze moesten het in het dubbel opnemen tegen het sterke Franse duo Mahut/Martin, tevens het tweede reekshoofd in Antwerpen.

De rode draad doorheen deze partij: de Fransen hadden wat meer marge in hun opslagspelletjes dan de Belgen. De service van Bemelmans en Coppejans werd meteen bestookt. De eerste keer wonnen ze het winnende punt, bij de volgende opslagbeurt lukte dat niet. Nicolas Mahut en Fabrice Martin kwamen niet in de problemen op de eigen opslag en stevenden zo af op setwinst. Bemelmans moest zijn service afstaan in de tweede set na een passeerslag voorbij Coppejans. Ook het volgende opslagspel van Bemelmans draaide uit op een break. Heel even leek er nog een rebreak in te zitten, maar Mahut en Martin werkten de eerste breakpunten die ze tegenkregen weg en maakten zo binnen het uur een einde aan deze achtste finale. Het werd 6-3 en 6-2.