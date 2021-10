Andy Murray redt twee matchballen en overleeft uiterst lastige eersterondepartij in Antwerpen

Het was in Antwerpen uitkijken naar het verwelkomen van Andy Murray op de baan. De winnaar van de European Open van 2019 kreeg wel meteen een verraderlijke opdracht voorgeschoteld: een wedstrijd tegen Frances Tiafoe, een speler uit de top vijftig.

De service van Murray werd meteen op de proef gesteld: zo wist de Schot dat het zeker geen gemakkelijke avond zou worden. Na een break kwam Tiafoe zelf in de problemen, maar hij werkte een 0-40 weg. Later mocht Tiafoe tot twee keer toe serveren voor de set, maar evenveel keer liep het mis, ondanks een setbal voor de Amerikaan. In de tiebreak was het toch nog Murray die de set pakte.

Murray tankte vertrouwen en was ook de speler die het meeste aandrong op de service van de tegenstander in de loop van de tweede set. Tiafoe weerstond nu wel de druk en dwong in het twaalfde game wel weer een setbal af. Die bleef onbenut. Zelfde scenario dus: toch opnnieuw een tiebreak en daarin zag Tiafoe nog eens vier kansen om de set te pakken door de neus geboord. Kans nummer vijf was wel raak.

FESTIVAL AAN TIEBREAKS

Het werd helemaal een festival aan tiebreaks, want ook in de derde set bleef het na een break voor Tiafoe en een onmiddellijke rebreak gelijk tot 6-6. Tiafoe kwam twee keer op matchpunt, maar Murray wist zich met de rug tegen de muur uit de slag te trekken. Tussendoor had Murray ook zijn eerste matchbal. Bij zijn tweede kans maakte hij het af: Murray klopte Tiafoe met 7-6 (7/2), 6-7 (7/9) en 7-6 (10/8). Wat een strijd!