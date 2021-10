Alison Van Uytvanck lijdt teleurstellende nederlaag in eerste ronde in Tenerife

Het WTA-toernooi van Tenerife zit er na de eerste ronde al op voor Alison Van Uytanck. Teleurstellend is het zeker, want Danka Kovinić staat lager op de wereldranglijst dan Van Uytvanck. Toch was het de Montenegrijnse die aan het langste eind trok.

Van Uytvanck miste haar start, daar begon het al mee. Na drie spelletjes stond ze ook 3-0 achter. Van Uytvanck knokte zich wel in de match en ging van 4-1 naar 4-3. Toen het moment dan daar was om zich naar een gelijke stand te serveren, liep het mis. Kovinić behield vervolgens blanco haar opslagspel en haalde zo ook de eerste set binnen. Zelfde scenario in de tweede set: Kovinić kwam onmiddellijk een break voor. Hoewel een verschil van twee breaks in de lucht hing, klampte Van Uytvanck wel aan. Het was tevergeefs, want Kovinić ging op haar eigen service niet de mist in en ging uiteindelijk toch nog een keer door de oplag van Van Uytvanck. Met tweemaal 6-3 verzekerde Kovinić zich van een plek in de volgende ronde.