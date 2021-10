Zizou Bergs enige landgenoot op hoofdtabel European Open

Zizou Bergs is er als enige Belg in geslaagd om zich te kwalificeren voor de hoofdtabel van de European Open in Antwerpen.

Michael Geerts werd in eigen stad na anderhalf uur uitgeschakeld met 6-4 en 6-2 van de Amerikaan Jenson Brooksby. Gauthier Onclin ging met 6-4 en 7-5 onderuit tegen de Italiaan Andreas Seppi. Bergs opent zijn toernooi tegen Lloyd Harris, de Zuid-Afrikaanse speler die gecoacht wordt door Xavier Malisse.