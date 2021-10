Paula Badosa heeft met Indian Wells tweede toernooizege beet: "Laat niemand je vertellen dat je iets niet kunt bereiken"

Een lastige wedstrijd dus en daardoor was deze overwinning misschien wel nog mooier voor Paula Badosa. Het is geen gemakkelijke weg geweest, maar we hebben de beloning gekregen door hard te werken, passie en geloof", laat de Spaanse Badosa weten op Twitter.

"Laat niemand je vertellen dat je iets niet kunt bereiken. Als dat gebeurt, bewijs dan dat ze het mis hebben. Vandaag heb ik een van mijn dromen waargemaakt, de finale spelen in een van de grootste evenementen ter wereld", aldus Badosa.

It has not been an easy path, but we got the reward with hard work, passion and faith. Don’t let anyone tell you cannot achieve something. If that happens, prove them wrong. Today I fulfilled one of my dreams, playing the finals in one of the biggest events in the world… pic.twitter.com/aEPJBCcrLA