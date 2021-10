Ijzersterke Jef Vandorpe is de nieuwe Belgische kampioen rolstoeltennis

In Thuin stond het Belgisch kampioenschap rolstoeltennis op het programma. De overwinning was daarin voor Jef Vandorpe. Hij haalde het in de finale vlot met 6-0 en 6-0 van Ivan Kindt.

Joachim Gérard, misschien wel de meest bekende rolstoeltennisser van België, was er niet bij op het Belgisch kampioenschap. Op de Olympische Spelen in Tokio kreeg Gérard namelijk nog te maken met hartproblemen. In afwezigheid van Gérard ging de Belgische titel naar Jef Vandorpe. Volgens Sporza haalde Vandorpe het in de finale eenvoudig van Ivan Kindt, want de nummer 15 van de wereld won met duidelijke 6-0 en 6-0 cijfers.