Heel wat wijzigingen op WTA Ranking: Badosa schuift 14 plaatsen op, onder meer Jabeur en Osaka komen top 10 binnen

Vandaag is de nieuwe WTA Ranking bekendgemaakt. Paula Badosa heeft door haar zege in Indian Wells een grote sprong gemaakt, want de Spaanse speelster schuift op van plaats 27 naar plaats 13.

Ook in de top 10 zijn er heel wat wijzigingen. Zo is Iga Swiatek weggezakt van de vierde naar de elfde plaats. Daardoor komen onder meer Ons Jabeur (van plaats 14 naar 8) en Naomi Osaka (van plaats 12 naar 10) in de top 10. Door het wegzakken van Swiatek schuiven ook Krejcikova, Muguruza, Svitolina, Sakkari en Bencic allemaal een plaats op. De top 3 blijft echter ongewijzigd, waardoor Barty nog steeds de nummer één van de wereld is. Elise Mertens blijft de beste Belgische speelster op de 18e plaats.