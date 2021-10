ATP Ranking: Cameron Norrie doet goede zaak, Roger Federer tuimelt uit de top 10

Het is al lang geleden, maar Roger Federer staat niet langer in de top 10 op de ATP Ranking. De Zwitser kwam al een tijdje niet meer in actie en is nu ook weggezakt van de negende naar de elfde plaats.

Het is een vreemd beeld, maar het is wel pure realiteit: Roger Federer staat niet langer in de top 10 op de ATP Ranking. Door heel wat blessures kwam de Zwitser dit jaar bijna niet in actie en nu staat hij op de elfde plaats in het klassement. Cameron Norrie, de winnaar van Indian Wells, doet wel een goede zaak. De Brit schuift op van de 26e naar de 15e plaats. Ook opvallend: Rafael Nadal gaat over Rublev en komt zo opnieuw de top 5 binnen.