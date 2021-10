Andy Murray pakte in Antwerpen zijn laatste ATP-titel en spreekt over Kim Clijsters

Andy Murray kijkt enorm uit naar de European Open, want aan Antwerpen houdt hij mooie herinneringen over.

De 34-jarige Murray klopte in 2019 de Zwitser Stan Wawrinka in de finale van de European Open in Antwerpen. Dinsdagavond speelt hij tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 48) in Antwerpen. “Mijn overwinning in Antwerpen was mijn mooiste herinnering van 2019”, liet Murray op een persbabbel weten.

“Die eindzege kwam onverwacht, gezien alle blessures die ik op dat moment had doorstaan. Ik heb grotere toernooien gewonnen in mijn carrière, maar Antwerpen was één van de moeilijkste titels om binnen te halen. Het was een lange, harde weg, en ik heb er mooie herinneringen aan. Mijn vorm is op dit moment vergelijkbaar met destijds, maar misschien heb ik wel iets meer zelfvertrouwen nu.”

Kim Clijsters zei een tijdje geleden dat Andy Murray haar had geïnspireerd een comeback te ondernemen. “Dat vind ik een beetje bizar. Ik heb haar zien spelen op een moment dat ik 17 jaar was, in 2004 was dat denk ik. En ik zag haar recent opnieuw spelen. Ze slaat nog altijd op dezelfde fantastische manier tegen een bal. Ze heeft nood aan meer matchen en kan fysiek nog verbeteren, maar ik ben er zeker van dat ze nog wedstrijden op het hoogste niveau kan winnen.”