Uiterst verrassende mannenfinale op Indian Wells: Basilashvili tegen de man die Medvedev-killer Dimitrov vloerde

Het is wel een zéér verrassende finale in het enkelspel bij de mannen op Indian Wells. Basilashvili en Norrie staan voor het belangrijkste moment in hun carrière: één van hen pakt de grootste titel uit hun loopbaan. Ze schakelden in hun halve finales respectievelijk Fritz en Dimitrov uit.

Het was sowieso al een toernooi geweest met aardig wat verrassingen. Dimitrov had eerder Medvedev uitgeschakeld, maar moest zelf zijn meerdere erkennen in Norrie. De Brit imponeerde, zeker in het wedstrijdbegin, toen hij game na game binnenhaalde. Bij 4-0 deed Dimitrov iets terug, maar nadien gingen opnieuw 4 games op rij naar Norrie, die vanaf dan enkel moest focussen op het uitserveren. Het werd 6-2 en 6-4. Basilashvili bewees dan weer dat het geen toeval was dat hij de scalp van Tsitsipas had gepakt. De Georgiër moest wel een setpunt wegwerken om de tiebreak te forceren en haalde het daarin nipt van Fritz. Die stond helemaal met de rug tegen de muur toen hij in de loop van de tweede set een eerste keer zijn service moest afstaan. Het zou de enige break uit de wedstrijd zijn. Basilashvili won met 7-6 (7/5) en 6-3. Op naar de finale nu.